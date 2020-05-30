В Ялте водитель разыскиваемого Интерполом авто сбил инспектора ДПС

30 Май 2020 2020-05-30T14:51:32+03:00

Автомобиль находился в международном розыске по линии Интерпола. Фото: скрин страницы www.interpol.int

За рулем иномарки был житель Костромы

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На Южном берегу Крыма произошло ЧП: водитель сбил госавтоинспектора.

- В Ялте сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Мерседес» под управлением 43-летнего жителя города Костромы, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Но когда стали проверять документы, то выяснилось, что иномарка находится в международном розыске по линии Интерпола.

Водителя «Мерседеса» пригласили в салон патрульный автомобиль для более тщательной проверки документов, но он решил скрыться с места происшествия: развернул машину и наехал на инспектора ДПС, стоящего на дороге.

- Злоумышленник был задержан напарником травмированного полицейского, - отметили в ведомстве.

Когда медики осмотрели госавтоинспектора, то выяснилось, что он получил легкие телесные повреждения.

Автомобиль поставили на штрафплощадку. а материалы на водителя передали следователям.

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ИСТОЧНИК KP.RU