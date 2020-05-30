Крым вошел в топ-5 курортов на отдых летом

30 Май 2020 2020-05-30T16:41:42+03:00

Эксперты проанализировали спрос на места в санаториях

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Крымские санатории по популярности у россиян уступают пальму первенства лишь Краснодарскому краю. Такие выводы сделали эксперты туристический портал ТурСтат, которые обнародовали рейтинг курортов и регионов России для лечебно-оздоровительного отдыха летом 2020 года.

- В первую пятерку популярных курортов для отдыха в санаториях этим летом вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае и курорты Крыма, а также Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, - сообщили аналитики.

Курорты Башкирии и Горного Алтая попали лишь в топ-10.

Эксперты объяснили, что при составления рейтинга использовали данные сервиса бронирования санаториев Санатории-России.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU