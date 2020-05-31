Погода в Крыму на 31 мая: дождь и тепло до +23
31 мая на Крымском полуострове в меру теплый и дождливый день.
- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер южный до 12 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха 18…20°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU