2020-05-31T06:28:24+03:00
Общество

Погода в Крыму на 31 мая: дождь и тепло до +23

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК переменная облачность.На ЮБК переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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31 мая на Крымском полуострове в меру теплый и дождливый день.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер южный до 12 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха 18…20°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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