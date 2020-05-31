Хроники коронавируса: В Крыму за сутки выявили 10 новых случаев

31 Май 2020 2020-05-31T10:14:48+03:00

Всего в РК коронавирус подтвердили у 385 человек. Фото: "КП" Архив

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За минувшие сутки в Республике Крым 10 человек заболели коронавирусной инфекцией

- Все случаи выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все 10 заболевших отравили в инфекционные стационары, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На сегодняшний день в РК зарегистрировано 385 случаев covid-19. Из них 28 человек привезли инфекцию из-за границы, 74 — из других субъектов Российской Федерации, а 270 человек с подтвержденным диагнозом обратились к медикам осле контакта с зараженными. Еще 13 случаев выявили после скрининга здоровых людей без симптомов болезни.

Выздоровели за все время уже 229 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU