На границе с Крымом пропал украинский военный

31 Май 2020 2020-05-31T17:22:33+03:00

Солдата ищут до сих пор. Фото: Архив "КП"

По предварительной версии, его похитили во время дежурства на посту

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На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Пропажу обнаружили утром 30 мая, когда бойца не оказалось на одном из наблюдательных постов, где он нес службу.

Поиски пропавшего военнослужащего не увенчались успехом — на телефонные звонки он не отвечал. Сейчас в Украине никто не знает, где находится солдат.

- По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами, – рассказали в Военной службе правопорядка на странице в Facebook.

Сейчас солдата продолжают искать. О происшествии проинформировали правоохранительные органы Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU