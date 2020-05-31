На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Пропажу обнаружили утром 30 мая, когда бойца не оказалось на одном из наблюдательных постов, где он нес службу.
Поиски пропавшего военнослужащего не увенчались успехом — на телефонные звонки он не отвечал. Сейчас в Украине никто не знает, где находится солдат.
- По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами, – рассказали в Военной службе правопорядка на странице в Facebook.
Сейчас солдата продолжают искать. О происшествии проинформировали правоохранительные органы Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU