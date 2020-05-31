В Симферополе и Севастополе 1 июня частично отключат электричество
1 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Зубцова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Ким, 2-8 (чет), 1/4а-25 (нечет);
ул. Лавриненко, 2-8 (чет), 1-11 (нечет);
ул. Ларионова, 2-22 (чет), 38, 1-13 (нечет);
пер. Мареша, 1-11 (нечет);
ул. Евпаторийское шоссе, 1-15 (нечет), 6/12, 8;
ул. Хромченко, 1-6а;
пер. Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1, ¾;
ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);
ул. Краснодарская, 102-116(чет), 57-69(нечет);
пер. Краснодарский, 2-28(чет), 1-25(нечет);
проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);
пер. Лиственный, 93-97 (нечет);
пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет);
ул. Акъташ, 5;
ул. Девлет Гирея, 1-31;
ул. Фенерли, 2-48 (чет), 1-45 (нечет);
ул. Вели Ибраимова, 1-47 (нечет);
ул. Акъ-Къая, 69-73 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Городское Шоссе - ООО «Экватор» (рынки)
с 9.00 до 11.00
Проспект Октябрьской Революции 38, 40
с 9.00 до 17.00
Кача: ул. Покрышкина 56-66,72-78,63-85;
ул. Кряжева 2-6,1-5;
ул. Серафимовича 2-18,1-13;
ул. Цимлянская 4-а,4-10,14-16,1-3,7
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ИСТОЧНИК KP.RU