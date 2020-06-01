Погода в погоды в Крыму на 1 июня: дождь и тепло до +23
1 июня – первый день календарного лета, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…15°, днем 20…22°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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