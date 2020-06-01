В Крыму за сутки подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции
В Крыму за сутки подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших находились под медицинским наблюдением.
- Один случай выявлен в результате противоэпидемических мероприятий, второй - при обращении за медицинской помощью, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Один из заболевших — житель Алушты, который уже находился под наблюдением в ранее выявленном очаге. Второй — житель Евпатории, который с диагнозом «внегоспитальная пневмония» был госпитализирован в Черноморскую районную больницу. Оба инфицированных перевезены в больницу №7 Симферополя.
Всего в республике по состоянию на 1 июня зарегистрировано 387 случаев коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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