Грузовикам запрещено ездить с 1 июня по некоторым дорогам Крыма
Летние ограничения проезда большегрузных автомобилей введены в Крыму с 1 июня. Так власти пытаются избежать преждевременного разрушения дорог.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса республики, ограничения вводятся на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Действовать они будут до 31 августа с 10:00 до 22:00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градуса.
- Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, - уточнили в Министерстве транспорта РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU