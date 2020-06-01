Грузовикам запрещено ездить с 1 июня по некоторым дорогам Крыма

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Летние ограничения проезда большегрузных автомобилей введены в Крыму с 1 июня. Так власти пытаются избежать преждевременного разрушения дорог.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса республики, ограничения вводятся на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Действовать они будут до 31 августа с 10:00 до 22:00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градуса.

- Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, - уточнили в Министерстве транспорта РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU