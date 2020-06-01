2020-06-01T10:59:09+03:00
Общество

За сутки 54 человека помещены в обсерватор по прибытии в Крым

Из них 20 приехали с территории Украины
Анна КИРИЕНКО
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Обсерватор остался обязательным для прибывающих из-за границыОбсерватор остался обязательным для прибывающих из-за границыФото: Иван МАКЕЕВ
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За истекшие сутки 54 человека по прибытии в Крым помещены в обсерватор. Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- 20 человек - это лица, которые пересекли государственную границу на Севере Крыма и 34 человека прибыл авиатранспортом на территорию республики, - уточнил он.

Всего в обсерваторах находятся 888 человек.

Напомним, в новой редакции указа главы Крыма о введении режима повышенной готовности к ЧС изоляция в обсерваторах предусмотрена для прибывающих на полуостров граждан, не имеющих возможности для 14-дневной самоизоляции по месту пребывания, а также прибывших из-за рубежа.

Для вахтовых работников, въезжающих в Крым, двухнедельная обсервация является платной услугой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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