В Крыму на лечении остаются 149 пациентов с covid-19

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:43:42+03:00

Выздоровевших за весь период 229 человек

Изменить размер текста: A A

В Крыму на лечении в стационарах остаются 149 пациентов с covid-19. За весь период пандемии выздоровели 229 человек.

- Из 149 пациентов 4 находятся в тяжелом состоянии, из них 3 в реанимации горбольницы №7 и один в Евпаторийской инфекционной больнице, - уточнил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

38 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, у 107 инфекция протекает в средней степени тяжести. С диагнозом «вне госпитальная пневмония» находятся 182 человека, из них 11 в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением пребывают 2557 человек, из них 1388 - на дому и 281 в стационарах.

на текущий период в республике зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU