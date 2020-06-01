На Митридатских лестницах в Керчи снова появились грифоны

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:23:11+03:00

Грифоны из мраморной крошки снова охраняют достопримечательности города Керчи. Фото: Серргей Бороздин / Facebook

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В Керчи ремонт Митридатских лестниц уже практически подошел к концу на 1 и 2 ярусе, сообщает Крымское информационное агентство.

Про колоссальную керченскую реставрацию и один из ее исторических моментов сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На своей странице в Facebook он опубликовал новость об установке грифонов из мраморной крошки скульптора Андрея Голубева.

Еще предстоит большая работа с подсветкой лестничных пролетов. Тестовые подключения уже были. Рабочие, по словам Сергея Бороздина, укладываются в график.

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ИСТОЧНИК KP.RU