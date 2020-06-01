Что изменится в Крыму с 1 июня: список послаблений

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:13:12+03:00

Летние кафе и рестораны с верандами заработают с 1 июня. Фото: Михаил ПАТЛИС

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Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил изменения, смягчающие ограничения из-за коронавируса на полуострове.

Так, с 1 июня сотрудники санаторно-курортных объектов начнут готовиться к приему постояльцев. Но сами гостиницы, пансионаты и санатории заработают лишь с 15 числа.

Помимо этого до 15 июня в Крыму ограничен льготный проезд в общественном транспорте, а люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания все еще должны соблюдать режим самоизоляции.

Летние кафе и рестораны с верандами заработают с 1 июня. С этого же дня разрешают индивидуальные занятия физкультурой на открытом воздухе. Заниматься группами тоже можно, но к занятию допускают не больше двух участников на расстоянии друг от друга не менее 5 метров.

Возобновлены тренировки на открытом воздухе для членов сборных команд Крыма или РФ в возрасте 18 лет и старше.

Для приезжих граждан сохраняются 14 дней самоизоляции на дому или в обсерваторе. Этого режима избегают люди, приехавшие в регион в командировку, но от них потребуются результаты теста на коронавирус, проведенного не позже, чем за двое суток до отъезда.

А вот путешественников из других стран не минует помещение в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU