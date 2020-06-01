Бригадира рыбопромыслового предприятия Крыма оштрафовали и оставили без судна

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:34:53+03:00

За неучтенное судно бригадира рыбпромысла оштрафовали на 17 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Погрануправления РК.

Средство заработка не было зарегистрировано

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В Крыму за незарегистрированное судно оштрафовали бригадира рыбопромыслового предприятия, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

Пограничник, проверяя работу по добыче камбалы-калкана, выяснили, что судно, которое задействовали при ловле, не зарегистрировали в установленном законом порядке.

В отношении бригадира составили административный протокол за нарушение должностным лицом правил ловли, ему грозит штраф в размере более 17 тысяч рублей.

Судно изъяли и отправили на штрафстоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU