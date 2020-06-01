Бригадира рыбопромыслового предприятия Крыма оштрафовали и оставили без судна
В Крыму за незарегистрированное судно оштрафовали бригадира рыбопромыслового предприятия, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.
Пограничник, проверяя работу по добыче камбалы-калкана, выяснили, что судно, которое задействовали при ловле, не зарегистрировали в установленном законом порядке.
В отношении бригадира составили административный протокол за нарушение должностным лицом правил ловли, ему грозит штраф в размере более 17 тысяч рублей.
Судно изъяли и отправили на штрафстоянку.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU