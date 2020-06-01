2020-06-01T14:02:19+03:00
Происшествия

Во дворе частного дома в Симферопольском районе сгорела машина

Пожар случился в гараже [фото]
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Огонь площадью 6 квадратных метров быстро потушили, причины возгорания пока непонятны. Фото: официальный сайт МЧС РК.Огонь площадью 6 квадратных метров быстро потушили, причины возгорания пока непонятны. Фото: официальный сайт МЧС РК.
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В селе Софиевка Симферопольского района сгорел автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Сообщение о горящем гараже на территории частного дома в службу спасения поступило в 11.50. Приехавшие спасатели выяснили, что горит автомобиль марки Fiat.

Огонь площадью в 6 квадратных метров быстро потушили. Причины возгорания пока неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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