Льготный проезд на междугородних автобусах отменен до 15 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:16:51+03:00

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В Крыму до 15 июня нет возможности получить льготы на поездки в межгородских автобусах, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

Ограничения ввели для профилактики коронавируса. Но на крымских сотрудников медучреждений, соцработников и работников Роспотребнадзора это не распространяется.

Им льготы будут предоставляться до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что до 15 июня ограничили льготный проезд в общественном транспорте

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ИСТОЧНИК KP.RU