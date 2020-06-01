2020-06-01T14:16:51+03:00
Общество

Льготный проезд на междугородних автобусах отменен до 15 июня

Ограничения не касаются медицинских работников
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Оформить льготы до 15 июня невозможно. Фото: официальный сайт ГУП РК "Крымавтотранс".Оформить льготы до 15 июня невозможно. Фото: официальный сайт ГУП РК "Крымавтотранс".
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В Крыму до 15 июня нет возможности получить льготы на поездки в межгородских автобусах, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

Ограничения ввели для профилактики коронавируса. Но на крымских сотрудников медучреждений, соцработников и работников Роспотребнадзора это не распространяется.

Им льготы будут предоставляться до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что до 15 июня ограничили льготный проезд в общественном транспорте

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ИСТОЧНИК KP.RU

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