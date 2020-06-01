Льготный проезд на междугородних автобусах отменен до 15 июня
Ограничения не касаются медицинских работников
Оформить льготы до 15 июня невозможно. Фото: официальный сайт ГУП РК "Крымавтотранс".
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В Крыму до 15 июня нет возможности получить льготы на поездки в межгородских автобусах, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».
Ограничения ввели для профилактики коронавируса. Но на крымских сотрудников медучреждений, соцработников и работников Роспотребнадзора это не распространяется.
Им льготы будут предоставляться до 31 декабря 2020 года.
Напомним, что до 15 июня ограничили льготный проезд в общественном транспорте
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ИСТОЧНИК KP.RU