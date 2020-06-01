Мишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму
Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму позволяет региону начать постепенное ослабление принятых в связи с пандемией ограничений, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
По его словам, ситуация с covid-19 в целом по России остается стабильной. В Крыму уровень заболеваемости не превышает 2%.
- Уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2% – в Москве, Севастополе, республиках Крым и Северная Осетия - Алания, Чеченской Республике, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях, - цитирует Мишустина пресс-служба правительства РФ.
Эта динамика позволила 19 субъектам страны начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU