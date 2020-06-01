Долги по зарплате в Крыму выросли в двое
За май задолженность по заработной плате в Крыму выросла по сравнению с апрелем на88,7%, сообщили в Крымстате.
Просроченная задолженность по зарплатам на 1 мая составила 15,896 миллиона рублей. На 1 апреля эта сумма составляла 8,425 миллиона.
Речь идет о задолженности предприятий без учета субъектов малого предпринимательства.
При этом только 15,9% от суммы приходится на задолженность, которая образовалась в 2019 году, еще 8,3% - на задолженности 2018 года и ранее.
- Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 мая 2020 года составило 535 человек. Каждому из них не выплачено в среднем 29712 рублей, - отметили в Крымстате.
В целом объем просроченной задолженности по зарплате на начало мая составляет 144,9% от фонда зарплат предприятий, у которых сформировалась задолженность.
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ИСТОЧНИК KP.RU