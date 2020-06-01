Долги по зарплате в Крыму выросли в двое

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:51:36+03:00

В апреле задолженность была значительно меньше. Фото: Анастасия ЖУКОВА

В среднем каждому работнику должны больше 29 тысяч рублей

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За май задолженность по заработной плате в Крыму выросла по сравнению с апрелем на88,7%, сообщили в Крымстате.

Просроченная задолженность по зарплатам на 1 мая составила 15,896 миллиона рублей. На 1 апреля эта сумма составляла 8,425 миллиона.

Речь идет о задолженности предприятий без учета субъектов малого предпринимательства.

При этом только 15,9% от суммы приходится на задолженность, которая образовалась в 2019 году, еще 8,3% - на задолженности 2018 года и ранее.

- Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 мая 2020 года составило 535 человек. Каждому из них не выплачено в среднем 29712 рублей, - отметили в Крымстате.

В целом объем просроченной задолженности по зарплате на начало мая составляет 144,9% от фонда зарплат предприятий, у которых сформировалась задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU