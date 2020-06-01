2020-06-01T16:49:16+03:00
Общество

В Крыму заявления на детские выплаты можно подать только на выходных

Перед подачей заявления стоит заранее взять талон
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Заявление на детские выплаты можно подавать с 1 июня 2020 года. Фото: официальный сайт Министерства внутренней политики, информации и связи РК.Заявление на детские выплаты можно подавать с 1 июня 2020 года. Фото: официальный сайт Министерства внутренней политики, информации и связи РК.
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В Крыму услуги по детским выплатам предоставляются только по выходным, сообщили в пресс-службе Мининформа республики.

Заявление на детские выплаты можно подавать с 1 июня 2020 года, предварительная запись оформляется на официальном портале МФЦ. Сейчас талоны есть только на первые выходные месяца.

С более подробной информацией, а также с графиком работы МФЦ можно ознакомиться на официальном портале «Мои документы».

Помимо этого в выходные можно будет подтвердить учетную запись на портале Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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