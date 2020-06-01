В Крыму заявления на детские выплаты можно подать только на выходных
В Крыму услуги по детским выплатам предоставляются только по выходным, сообщили в пресс-службе Мининформа республики.
Заявление на детские выплаты можно подавать с 1 июня 2020 года, предварительная запись оформляется на официальном портале МФЦ. Сейчас талоны есть только на первые выходные месяца.
С более подробной информацией, а также с графиком работы МФЦ можно ознакомиться на официальном портале «Мои документы».
Помимо этого в выходные можно будет подтвердить учетную запись на портале Госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU