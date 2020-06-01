2020-06-01T17:46:29+03:00
Общество

На въезде в Севастополь начали делать тесты на коронавирус

С 1 июня в трех пунктах из семи работают мини-лаборатории
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Севастополь без тестирования на коронавирус не пропустят. Фото: архив КП.В Севастополь без тестирования на коронавирус не пропустят. Фото: архив КП.Фото: Архив "КП"
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С 1 июня всех въезжающих в Севастополь граждан проверяют на коронавирус. Мини-лаборатории установили в трех пунктах из семи - на мысе Сарыч, в Верхнесадовом и Угловом, сообщает ForPost.

После тестирования всех гостей города отправляют на самоизоляцию. Если результат теста отрицательный, человек может спокойно передвигаться по городу, но за ним будут наблюдать члены ковид-штабов.

При положительном результате человека госпитализируют, а всех контактировавших с ним отправят в обсерватор.

Напомним, что 26 мая в Севастополе ввели дополнительные ограничения для профилактики коронавируса. Теперь гостям необходимо при себе иметь паспорт, документ, подтверждающий должностные или служебные обязанности, а также электронный пропуск.

В сам город до 15 июня можно приехать лишь в случае крайней необходимости или в командировку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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