В Симферополе одинокой матери с сыном-инвалидом нужна помощь

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:12:36+03:00

Долги за съемную квартиру выросли, спецпитание для мальчика кончилось

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В Симферополе требуется помощь матери-одиночке с сыном-инвалидом – семья оказалась в долгах, ребенка нечем кормить, пишет Крымская газета.

У ребенка Елены Зинковской ДЦП. Вместе с бабушкой-инвалидом они проживают на съемной квартире в Симферополе. Женщина на работу не может пойти - все время с сыном Ярославом, ему без помощи матери не прожить. Пенсионерке тоже нужно внимание.

С периодичностью Елене помогают волонтеры и просто неравнодушные. Но при совсем безвыходном положении женщина обращается за помощью.

Семье нужна как финансовая помощь, так и помощь с доставкой специального питания для мальчика: «Педиашур малоежка», каши «Хипп» и «Нестле» безмолочные.

Связаться с Еленой можно напрямую по номеру телефона: +7 (978) 75-71-239.

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ИСТОЧНИК KP.RU