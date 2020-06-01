В Симферополе одинокой матери с сыном-инвалидом нужна помощь
В Симферополе требуется помощь матери-одиночке с сыном-инвалидом – семья оказалась в долгах, ребенка нечем кормить, пишет Крымская газета.
У ребенка Елены Зинковской ДЦП. Вместе с бабушкой-инвалидом они проживают на съемной квартире в Симферополе. Женщина на работу не может пойти - все время с сыном Ярославом, ему без помощи матери не прожить. Пенсионерке тоже нужно внимание.
С периодичностью Елене помогают волонтеры и просто неравнодушные. Но при совсем безвыходном положении женщина обращается за помощью.
Семье нужна как финансовая помощь, так и помощь с доставкой специального питания для мальчика: «Педиашур малоежка», каши «Хипп» и «Нестле» безмолочные.
Связаться с Еленой можно напрямую по номеру телефона: +7 (978) 75-71-239.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU