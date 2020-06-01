Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в получении 16,1 миллиона рублей взяток
Экс-заместителю председателя правительства Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение. Ему инкриминируют получение взяток на общую сумму 16,1 миллиона рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в материалах дела нет задокументированных фактов получения взятки Нахлупиным. Сторона обвинения полагает, что деньги получал непосредственно первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка, а замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский контролировал исполнение указаний экс-зама председателя правительства РК.
Также, по версии обвинения, бизнесмен Елена Чернышева передала для Нахлупина 5 миллионов рублей под контролем оперативников ФСБ.
Следователи отмечают, что Нахлупин организовал коррупционную схему в 2017-2018 годах. Таким образом, чиновник одобрял финансирование за счет средств ФЦП только тем компаниям, которые давали ему взятки.
Сливку, Дурковского и Нахлупина обвинили в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.
Напомним, Нахлупин и его помощники были задержаны в 2018 году. Все задержанные находятся в московском СИЗО в «Лефортово».
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ИСТОЧНИК KP.RU