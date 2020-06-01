2020-06-01T18:33:03+03:00
Общество

«Артек» начнет принимать детей с 15 июня

Изначально планировалось, что 1 июня откроется два лагеря
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымские власти перенесли дату начала смены в МДЦ «Артек» на 15 июня.

- Изначально планировалось, что 1 июня откроется два лагеря, куда смогут приехать на отдых 1200 крымских детей. Мы уже были готовы открыть двери для детей, все санитарные требования соблюдены. Но власти по непонятным причинам перенесли начало летней смены на 15 июня, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МДЦ «Артек».

Напомним, что главным и обязательным условием отдыха в «Артеке» в этом году является отрицательный тест на коронавирус. Также будет учитываться успеваемость в школе, участие в различных олимпиадах, спортивных секциях и общественная активность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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