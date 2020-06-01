В Крыму снова проводят процедуры по искусственному оплодотворению

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:36:58+03:00

Перед ЭКО пациентки должны пройти обследование и заполнить анкету на тему перенесенных вирусных заболеваний в течение двух месяцев. Фото: официальный портал Министерства здравоохранения РК.

Направления на ЭКО можно получить в регистратуре Перинатального центра

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Крымские медицинские организации снова начали проводить процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили в пресс-службе Минздрав РК.

Направление на ЭКО пациентки получают по месту подачи заявления - в регистратуре Перинатального центра. Подать заявление можно в любой будний день с 12.00 до 16.00.

Перед самой процедурой нужно пройти обследование и заполнить анкету на тему перенесенных вирусных заболеваний в течение двух месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU