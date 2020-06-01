В Крыму снова проводят процедуры по искусственному оплодотворению
Крымские медицинские организации снова начали проводить процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили в пресс-службе Минздрав РК.
Направление на ЭКО пациентки получают по месту подачи заявления - в регистратуре Перинатального центра. Подать заявление можно в любой будний день с 12.00 до 16.00.
Перед самой процедурой нужно пройти обследование и заполнить анкету на тему перенесенных вирусных заболеваний в течение двух месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU