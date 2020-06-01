2020-06-01T19:18:51+03:00
Общество

В Армянске захоронили останки солдат Долгорукого

Захоронение является братской могилой с белым крестом и памятной табличкой
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Останки 861 солдата и офицера Второй армии князя В. М. Долгорукого предали земле. На месте братской могилы установлен белый крест и памятная табличка. Фото: официальный сайт администрации Армянска.Останки 861 солдата и офицера Второй армии князя В. М. Долгорукого предали земле. На месте братской могилы установлен белый крест и памятная табличка. Фото: официальный сайт администрации Армянска.
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В Армянске перезахоронили останки 861 солдата и офицера Второй армии князя В. М. Долгорукого (Крымского). Это сделали после вмешательства прокуратуры Крыма, которая выявила нарушения во время проверки информации из СМИ.

В сентябре 2017 года во время поисковых работ в районе Армянска обнаружили братскую могилу русских солдат и офицеров Второй армии князя В. М. Долгорукого (Крымского) XVIII века. Останки сразу не захоронили - несколько лет их держали в мешках в одном из гаражей, а предать земле не могли из-за бюрократической волокиты. Информация об этом попала в СМИ.

Сейчас захоронение представляет собой братскую могилу с белым крестом в два человеческих роста и памятной табличкой.

В 2021 году будет 250 лет со дня похода русской армии в Крым под командованием Долгорукого в ходе русско-турецкой войны. Итог этого похода положил начало переходу полуострова в Российскую империю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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