В Армянске захоронили останки солдат Долгорукого
В Армянске перезахоронили останки 861 солдата и офицера Второй армии князя В. М. Долгорукого (Крымского). Это сделали после вмешательства прокуратуры Крыма, которая выявила нарушения во время проверки информации из СМИ.
В сентябре 2017 года во время поисковых работ в районе Армянска обнаружили братскую могилу русских солдат и офицеров Второй армии князя В. М. Долгорукого (Крымского) XVIII века. Останки сразу не захоронили - несколько лет их держали в мешках в одном из гаражей, а предать земле не могли из-за бюрократической волокиты. Информация об этом попала в СМИ.
Сейчас захоронение представляет собой братскую могилу с белым крестом в два человеческих роста и памятной табличкой.
В 2021 году будет 250 лет со дня похода русской армии в Крым под командованием Долгорукого в ходе русско-турецкой войны. Итог этого похода положил начало переходу полуострова в Российскую империю.
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ИСТОЧНИК KP.RU