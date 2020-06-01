В Симферополе и Севастополе 2 июня частично отключат электричество

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:50:38+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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2 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок электросети.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 1-й Конной Армии, 74, 74а, 76;

ул. 60 лет Октября, 21-27 (нечет);

ул. Автомобильная, 20-46(чет), 23-47 (нечет);

пер. Лиственный, 81-91 (нечет);

пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);

ул. Беспалова, 47, 47а, 47б, 48; ул. Радищева, 82-88 (чет), 83, 85

Каменский массив, садовые товарищества: Геолог, Автомобилист 1, Надежда, Радуга, Урожай 1, Сельский строитель, Тепловик, Ромашка, Машиностроитель, Троянда, Сегмент, Химик, Связист-Телефонист, Ягодка-Крым, Колос, Пчелка, Уют, Уют 1, Швейник, Мотор, Дружба, Дзержинец, Мелиоратор, Лаванда, Здоровье, Ударник

СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 12.00

ул. Бориса Михайлова, 19-25;

ул. Героев Бреста, 1-7

с 9.00 до 12.00

ул. Леваневского, 12-26,25;

ул. Каманина, 2-4, 5

с 9.00 до 15.00

ул. Крестовского, 51,63,67-87;

ул. Спартаковская, 1

с 9.00 до 17.00

ул. Глухова, 2-24;

ул. Меньшикова, 17-б,17;

ул. Уральская, 26-40, 33-А, 19-33;

ул. Крупской, 1-А;

ул. Уральская, 2-24,1-17

ул. Хрусталева 79, 91, 93

ул. Генерала Хрюкина, 16, 18, 20

Кача: ул. Кожедуба, 14-30,13-25; ул. Покрышкина, 2-66, 72-78, 55-85; ул. Осипенко, 20-22; ул. Гастелло, 31

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Жидилова 2-20(чет),14/1,22/1,24,26,28,44,46,48, кад. 673, 25,27,33,39,43,45,47,59,59-А,63,69;

ул. Комбата Красникова 2,4,8,10,12,14,24-34(чет), 3-9(нечет),13,15,21,31,33;

ул. Комбата Гегешидзе 8,10,12,16,20,22,26,28,34,40,44,1,11,17,21,23,27, 31,35,37,41;

ул. Снайпера Адамия 3,7,13,15,23,39,43,47;

ул. Комиссара Ищенко 5,11,10,21,26,32,34,37,41,47,59-А,63,69;

ул. Личкатого Ивана 35,35-А,39,50;

ул. Ивана Яцуненко 5,6,10,30,30-А,34,57,69-А;

ул. Н. Ехлакова 2,4,8,11,12,16,17,18,24,25,27,31,33,33-А,35,39,40;

ул. Фланговая 24,30,36,42,44,48;

пер. 1 Фланговый 1-7(нечет),9-А,11,13,30;

пер. 2 Фланговый 11,17.

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ИСТОЧНИК KP.RU