Следователи задержали отца погибшей 6-летней девочки

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:36:21+03:00

Следствие считает, что отец оставил свою малолетнюю дочь в опасности. Фото: пресс-служба СК

Мужчину подозревают в оставлении в опасности своей дочери

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Следователи задержали отца погибшей в Ленинском районе 6-летней девочки. Мужчину подозревают в оставлении в опасности своей дочери, в результате чего ребенок погиб.

- Установлено, что поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее 6-летней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку,- сообщили в пресс-службе СК по РК и Севастополю. - Мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения.

В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Следователи осмотрели место происшествия и жилище семьи, допросили родственников и очевидцев. Точную причину смерти ребенка установит экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU