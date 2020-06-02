Следователи задержали отца погибшей 6-летней девочки
Следователи задержали отца погибшей в Ленинском районе 6-летней девочки. Мужчину подозревают в оставлении в опасности своей дочери, в результате чего ребенок погиб.
- Установлено, что поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее 6-летней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку,- сообщили в пресс-службе СК по РК и Севастополю. - Мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения.
В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.
Следователи осмотрели место происшествия и жилище семьи, допросили родственников и очевидцев. Точную причину смерти ребенка установит экспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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