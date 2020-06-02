2020-06-02T10:34:21+03:00
Экономика

В Крыму ожидается рост цен на бензин и газ

Стоимость бензина на бирже увеличилась на 20% за десять дней, а на пропан-бутан - на 200%
Анастасия ЖУКОВА
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Цены на топливо вырастутЦены на топливо вырастутФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские производители готовятся поднять цены на топливо. Объясняют это тем, что подскочила стоимость бензина и газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

- Был принят закон о запрете ввоза на территорию Российской Федерации импортного топлива, объясняет ForPost руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм. - Мы — заложники ситуации, мы покупаем на Питерской энергетической бирже, а ценник на бензин вырос на 20% за последние десять дней, так что 60 копеек — это только 1%. По пропан-бутану биржа выросла на 200%.

Временный запрет на ввоз топлива в Россию вступил в силу 25 мая и будет действовать до 1 октября 2020 года. За последнюю неделю стоимость бензина на крымских заправках выросла на 60 копеек за литр. Немного подорожало топливо и в Москве, и в Краснодарском крае, но на материке стоимость увеличилась всего на несколько копеек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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