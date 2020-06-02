В Крыму за сутки 5 новых случаев коронавирусной инфекции

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:38:52+03:00

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В Крыму за сутки выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции: 4 в Симферополе и 1 в Белогорском районе.

- В Симферополе два случая - это лица, которые были контактные по ранее выявленным очагам, находились под медицинским наблюдением, и при повтором отборе на лабораторные исследования обнаружена новая коронавирусная инфекция, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Два случая — это лица которые обратились за медицинской помощью, был установлен диагноз «вне госпитальная пневмония» и при отборе материала результаты на коронавирус положительные.

Инфицированная в Белогорском районе также находилась под наблюдением в ранее установленном очаге. Все вновь выявленные больные госпитализированы в инфекционный госпиталь Симферополя, развернутый на базе горбольницы №7.

Всего за весь период в республике зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU