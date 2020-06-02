За сутки в обсерваторы направлено 55 приезжих

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:57:43+03:00

В обсерватор за сутки поехали 55 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего изолированы 995 человек

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За истекшие сутки в Крыму в обсерваторы направлено 55 прибывших граждан. Всего в изоляции находятся 995 человек.

- 37 человек пересекли государственную границу, из аэропорта - 16 человек и 2 человека из числа прибывших железнодорожным транспортом, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

По информации Минздрава Крыма, всего за сутки изолированы в обсерваторах 129 человек, в том числе контактные с вновь выявленными больными covid-19.

Всего по состоянию на 2 июня в республике зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU