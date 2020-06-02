За сутки в обсерваторы направлено 55 приезжих
За истекшие сутки в Крыму в обсерваторы направлено 55 прибывших граждан. Всего в изоляции находятся 995 человек.
- 37 человек пересекли государственную границу, из аэропорта - 16 человек и 2 человека из числа прибывших железнодорожным транспортом, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
По информации Минздрава Крыма, всего за сутки изолированы в обсерваторах 129 человек, в том числе контактные с вновь выявленными больными covid-19.
Всего по состоянию на 2 июня в республике зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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