За сутки выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 18 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:27:48+03:00

Уже 247 человек успещно побороли коронавирусную инфекцию Фото: Иван МАКЕЕВ

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За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписаны 18 человек, перенесших covid-19. Общее количество вылечившихся достигло 247 пациентов.

- Остаются на лечении 136 человек, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Из них 4 остаются в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением пребывают 2628 человек, из них 1376 на домашней изоляции, 257 госпитализированы в стационар.

С пневмонией медицинскую помощь получают 175 больных, из них 12 в тяжелом состоянии.

Всего в республике зарегистрировано 392 случая новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU