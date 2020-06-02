За сутки выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 18 человек
За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписаны 18 человек, перенесших covid-19. Общее количество вылечившихся достигло 247 пациентов.
- Остаются на лечении 136 человек, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Из них 4 остаются в тяжелом состоянии.
Под медицинским наблюдением пребывают 2628 человек, из них 1376 на домашней изоляции, 257 госпитализированы в стационар.
С пневмонией медицинскую помощь получают 175 больных, из них 12 в тяжелом состоянии.
Всего в республике зарегистрировано 392 случая новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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