Стало известно, когда откроется парк «Тайган»

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:23:08+03:00

Директор парка сообщил, что цены останутся на уровне прошлого года

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Сафари-парк «Тайган» откроется для посетителей с 12 июня. Об этом КП-Крым сообщил владелец парка Олег Зубков.

- Зоопарки разрешили открыть с 1 июня вообще. Но «Тайган» мы решили открыть чуть позже, с 12 июня, потому что мы были закрыты долгое время. И нам нужно штат подтянуть и территорию подготовить, - заявил Олег Зубков.

Также директор парка сообщил, что цены останутся на уровне прошлого года.

При этом зоопарк «Сказка», также принадлежащий Зубкову, открылся с 1 июня. Владелец зоопарка отметил, что поток людей достаточно большой, при этом все соблюдали дистанцию и ходили в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU