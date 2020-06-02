Президентские 10 тысяч рублей получат 189 тысяч детей Крыма

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:04:39+03:00

По 10 тысяч рублей вближайшие дни получат 189 тысяч детей Крыма. Фото: Минтруд РК

Изменить размер текста: A A

Около 189 тысяч крымских детей в возрасте от 3 до 16 лет получат 10 тысяч рублей государственной поддержки, инициированной президентом РФ. Почти 6 тысяч заявителей остались без выплат из-за неправильно заполненных документов.

- Вчера ушел платеж на 189 тысяч детей, который получат выплату в размере 10 тысяч рублей, - сообщила замуправляющего отделением Пенсионного фонда России по РК Людмила Пупышева. - Обработано более 135 тысяч заявлений. Около 120 тысяч принято положительных решений, на почти 6 тысяч заявлений приняты отказные решения.

Причиной отказа послужили ошибки при заполнении заявлений: не верно внесенные данные документов, указан расчетный счет третьего лица или организации. Все заявители могут подать документы повторно через портал Госуслуг и отделения МФЦ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU