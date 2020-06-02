Крымские водохранилища на начало лета обмелели больше, чем в два раза

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:35:09+03:00

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Водохранилища Крыма обмелели за май из-за кратковременных и крайне неравномерных осадков, сообщили в Крымском центре по гидрометеорологии.

По данным обзора о состоянии рек полуострова, в мае на территории водосборов рек выпало от 9,3 до 97 миллиметров осадков.

Дождей было достаточно в бассейнах рек Кача, Бельбек, Дерекойка, Демерджи и Малый Салгир. Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол наполнились осадками в пределах нормы – на 29-62%. В бассейне реки Черная выпало на 80% меньше нормы осадков (всего 9,3 миллиметра).

В горах выпало 55,5-77,3 миллиметра осадков (82-102% от нормы).

Симферопольское водохранилище, по данным Крымского гидрометцентра, на 1 июня наполнено всего на 25% от общего объема.

В целом же общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 июня - всего 85,16 миллиона кубометров воды, что на 9,62 меньше, чем месяц назад. А год назад в начале лета запасы водоемов были больше на 110 миллионов кубометров, то есть превышали нынешние более чем в два раза.

Метеорологи отмечают, что к таким неблагоприятным последствиям привело отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима.

- При сохранении неблагоприятной синоптической обстановки во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища, - уточнили в гидрометцентре.

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ИСТОЧНИК KP.RU