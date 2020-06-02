Автокатастрофа в Бахчисарайском районе унесла жизнь двух человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:09:24+03:00

При лобовом столкновении 1 июня погибло два человека. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

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В Бахчисарайском районе 1 июня при лобовом столкновении двух авто погибло два человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Автомобиль марки Renault Kangoo под управлением 40-летнего водителя вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora. В автокатастрофе погибли 35-летний шофер Lada Priora и пассажир Renault Kangoo. Авария произошла в 21.40.

На место происшествия приехали наряд ГИБДД и сотрудники МЧС РК. По факту аварии проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU