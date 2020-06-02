Автокатастрофа в Бахчисарайском районе унесла жизнь двух человек
В Бахчисарайском районе 1 июня при лобовом столкновении двух авто погибло два человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Автомобиль марки Renault Kangoo под управлением 40-летнего водителя вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora. В автокатастрофе погибли 35-летний шофер Lada Priora и пассажир Renault Kangoo. Авария произошла в 21.40.
На место происшествия приехали наряд ГИБДД и сотрудники МЧС РК. По факту аварии проводится проверка.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU