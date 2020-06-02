В День России над Симферополем запустят праздничный фейерверк
Власти Крыма организуют в Симферополе праздничный салют на День России. За фейерверк ответственными назначены Министерство культуры РК, главное управление МЧС России по Крыму и МВД по РК.
Решение приняли во время заседания правительства республики. Соответствующий документ можно найти на официальном портале Совмина РК.
Напомним, в Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Последний звонок у школьников проходил онлайн, в том же виде планируется празднование Дня города.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU