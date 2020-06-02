2020-06-02T14:08:06+03:00
Общество

В День России над Симферополем запустят праздничный фейерверк

При этом массовые мероприятия все еще под запретом
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На День России в Симферополе организуют салют.На День России в Симферополе организуют салют.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Власти Крыма организуют в Симферополе праздничный салют на День России. За фейерверк ответственными назначены Министерство культуры РК, главное управление МЧС России по Крыму и МВД по РК.

Решение приняли во время заседания правительства республики. Соответствующий документ можно найти на официальном портале Совмина РК.

Напомним, в Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Последний звонок у школьников проходил онлайн, в том же виде планируется празднование Дня города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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