В День России над Симферополем запустят праздничный фейерверк

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:08:06+03:00

На День России в Симферополе организуют салют. Фото: Анна САДОВНИКОВА

При этом массовые мероприятия все еще под запретом

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Власти Крыма организуют в Симферополе праздничный салют на День России. За фейерверк ответственными назначены Министерство культуры РК, главное управление МЧС России по Крыму и МВД по РК.

Решение приняли во время заседания правительства республики. Соответствующий документ можно найти на официальном портале Совмина РК.

Напомним, в Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Последний звонок у школьников проходил онлайн, в том же виде планируется празднование Дня города.

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ИСТОЧНИК KP.RU