Ко Дню рождения Симферополя по городу установили новые арт-объекты
Симферополь в честь Дня города украшают новыми инсталляциями и фотозонами. О глубоком символизме этих арт-объектов рассказала главы администрации столицы.
- Открытая книга олицетворяет учение, откровение и дух мудрости. Воздушный шар – широту кругозора, готовность к переменам и способность оторваться от привычных вещей, - отмечает на своей странице в Facebook Елена Проценко.
Книгу разместили на площади перед кинотеатром «Симферополь», на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса завершают монтаж воздушного шара. С вечера до утра он будет подсвечен.
Воздушный шар - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Фото: Елена Проценко / Facebook
- Уже в ходе монтажа многие симферопольцы с удовольствием фотографировались на его фоне, - подчеркнула глава администрации столицы.
Она добавила, что в Симферополе обязательно должен быть архитектор, и эта проблема почти разрешилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU