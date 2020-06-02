2020-06-02T14:33:25+03:00
Общество

Ко Дню рождения Симферополя по городу установили новые арт-объекты

Инсталляции полны глубокого символизма
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Открытая книга появилась на площади перед кинотеатром "Симферополь", а воздушный шар - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Фото: Елена Проценко / FacebookОткрытая книга появилась на площади перед кинотеатром "Симферополь", а воздушный шар - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Фото: Елена Проценко / Facebook
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Симферополь в честь Дня города украшают новыми инсталляциями и фотозонами. О глубоком символизме этих арт-объектов рассказала главы администрации столицы.

- Открытая книга олицетворяет учение, откровение и дух мудрости. Воздушный шар – широту кругозора, готовность к переменам и способность оторваться от привычных вещей, - отмечает на своей странице в Facebook Елена Проценко.

Книгу разместили на площади перед кинотеатром «Симферополь», на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса завершают монтаж воздушного шара. С вечера до утра он будет подсвечен.

Воздушный шар - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Фото: Елена Проценко / Facebook

Воздушный шар - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Фото: Елена Проценко / Facebook

- Уже в ходе монтажа многие симферопольцы с удовольствием фотографировались на его фоне, - подчеркнула глава администрации столицы.

Она добавила, что в Симферополе обязательно должен быть архитектор, и эта проблема почти разрешилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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