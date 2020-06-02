2020-06-02T15:45:32+03:00
Общество

В КФУ с 1 июня открылся Ботанический сад

Открытие совпало с цветением ирисов и пионов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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1 июня Ботанический сад КФУ открыл свои двери всем желающим. Фото: пресс-служба КФУ.1 июня Ботанический сад КФУ открыл свои двери всем желающим. Фото: пресс-служба КФУ.
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Ботанический сад Крымского федерального университета после двухмесячного карантина открыл свои двери, сообщили в пресс-службе КФУ.

В саду сейчас распустились ирисы и пионы, в скором времени расцветет розарий.

- Руководство сада просит бережно относиться к растениям и приглашает всех в Ботанический сад КФУ! - рассказали в пресс-службе.

Пандемия пришлась на пору засухи, поэтому в течение всего карантина сотрудники продолжали работать по гибкому графику. Для сохранения коллекции растения нужно было вовремя поливать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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