2020-06-02T16:03:14+03:00
Новости компаний

В МФЦ Крыма можно приобрести sim-карту Win mobile и пройти процедуру портации

К концу недели услуги мобильного оператора будут предоставлять уже 27 многофункциональных центров
Степан ОСТИНОВ
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Купить sim-карту Win mobile или перейти со своим номером по MNP можно в четырех крымских офисах МФЦ.Купить sim-карту Win mobile или перейти со своим номером по MNP можно в четырех крымских офисах МФЦ.
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Win mobile первый на крымском полуострове запустил совместный проект с Многофункциональными центрами и с 1 июня в офисах «Мои документы» в Крыму можно приобрести sim-карту Win mobile или перейти на обслуживание к мобильному оператору, сохранив прежний мобильный номер.

- Мобильная связь должна быть доступна каждому человеку на территории Республики Крым. И мы сделаем это реальностью благодаря таким партнерам, как «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», - отметил генеральный директор Win mobile Сергей Рубцов.

Сейчас купить sim-карту Win mobile или перейти со своим номером по MNP можно в четырех крымских офисах МФЦ:

- Симферополь, ул. М. Залки, 17-в - Симферополь, пр. Кирова, 41 - Евпатория, ул. Советская, 5-б - Феодосия, ул. Горького, 13

К концу недели услуги Win mobile будут предоставлять уже 27 офисов МФЦ, а к середине лета - все многофункциональные центры и офисы в Крыму.

Адреса офисов МФЦ можно посмотреть по ссылке: https://www.mobile-win.ru/services/pereiti_v_win_mobile

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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