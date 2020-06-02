2020-06-02T16:45:07+03:00
Общество

На трассе «Таврида» в районе Бахчисарая поменяли схему движения

Между селом Глубокий Яр и Бахчисараем также изменили схему движения
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Водители на этом участке избавили от необходимости лишнего перестроения. Фото: Григорий Назаров / FacebookВодители на этом участке избавили от необходимости лишнего перестроения. Фото: Григорий Назаров / Facebook
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В Бахчисарайском районе изменили схему движения по трассе «Таврида», сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

- Мы перепустили машины на правую сторону трассы в районе строящегося обхода Бахчисарая. Теперь водители на этом участке избавлены от необходимости лишнего перестроения, а мы можем продолжить работы по левой стороне, где ранее двигался транспорт, - прокомментировал он ситуацию.

Помимо этого, на левой стороне уложат нижние слои асфальта, подготовят разделительные полосы и установят барьерные ограждения.

В 14.00 между селом Глубокий Яр и Бахчисараем также изменили схему движения. Сейчас оно осуществляется по правой стороне трассы. На левой же начали обустраивать земляное полотно и укладывать щебеночно-песчаной смеси.

- Выполнению этих работ раньше мешала ветка газопровода, - отметил пресс-секретарь.

Назаров подчеркнул, что через Бахчисарайский район длина шестого этапа Тавриды равна 29,8 километрам. Четырехполосное движение на этом участке дороги откроют в сентябре текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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