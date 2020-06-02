В Крыму началась подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию
Дату голосования по поправкам в Конституцию назначили на 1 июля. Крымчан оповестил Глава Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов написал, что это решение важное, продуманное и своевременное. Оно свидетельствует о стабилизации ситуации в России и прогрессе.
Как сообщает Крымское информационное агентство, Аксенов также добавил, что важность поправок в Конституцию показала ситуация с коронавирусом.
Сейчас в Крыму начинается подготовка к голосованию. Соблюдение всех правовых и санитарно-эпидемиологических требований власти обещают обеспечить.
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ИСТОЧНИК KP.RU