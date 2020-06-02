В Ялте открылись 35 летних кафе и ресторанов с верандами

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:55:04+03:00

Эти послабления – еще один шаг в подготовке к курортному сезону. Фото: Иван Имгрунт / Facebook

С 1 июня им разрешили работать в соответствии с изменениями в Указе Главы РК

Изменить размер текста: A A

В Ялте с 1 июня заработали 35 летних кафе и ресторанов с верандами, сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

- Работа объектов общепита, находящихся на открытом воздухе, разрешена с 1 июня в соответствии с внесёнными изменениями в Указ Главы РК от 17 марта 2020 года № 63-У, - прокомментировал ситуацию глава администрации курортного города.

Помимо этого он добавил, что эти послабления – еще один шаг в подготовке к курортному сезону. При этом жителям и гостям Ялты не следует забывать об ответственности и осторожности в общественных местах.

- Только при полном понимании и поддержке жителей мы сможем полностью вернуться к привычной жизни, - отметил глава города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU