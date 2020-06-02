2020-06-02T18:12:07+03:00
Общество

Дорогу на плато Ай-Петри укрепили, но она все еще опасна

Транспортная артерия требует капитального ремонта
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: КрымавтодорФото: Крымавтодор
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«Крымавтодор» укрепил дорогу из села Соколиное на плато Ай-Петри. В частности, рабочие укрепили обочины и засыпали появившиеся промоины. Однако на предприятии подчеркивают - это временная мера, и популярная у туристов и крымчан трасса все еще может быть опасной для автомобилистов.

Дорога проходит через территорию заповедников, однако не относится к нему, сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

- Дорога вырезана из территории заповедника, соответственно, мы не несём никаких ни финансовых обременений, ни прав на это инженерно-техническое сооружение и не можем в том числе тратить средства на нее. Но я ставлю этот вопрос, поскольку понимаю, что это артерия, которая питает нас из города, - говорит он в комментарии Крымской газете.

По словам Бородина, планируется в обозримом будущем установить защитные сооружения от камнепадов. Финансирование намерены привлекать как из бюджета, так и из внебюджетных источников.

Как отметили в Службе автодорог Крыма, в 2020 году планируется включить в перечень объектов, подлежащих ремонту, и дорогу от Соколиного на Ай-Петри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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