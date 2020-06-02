2020-06-02T18:38:40+03:00
Общество

В Крыму начали выпускать первый журнал на украинском языке

Издание «Крим сьогодні» издается один раз в три месяца
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму будут издавать ежеквартальный культурно-просветительном журнал на украинском языке "Крим сьогодні". Фото: Анастасия Гридчина / FacebookВ Крыму будут издавать ежеквартальный культурно-просветительном журнал на украинском языке "Крим сьогодні". Фото: Анастасия Гридчина / Facebook
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В Крыму презентован первый на полуострове ежеквартальный журнал на украинском языке «Крим сьогодні» («Крым сегодня»).

Идея о первом в республике украиноязычном глянцевом издании появилась в 2015 году, но осуществить задуманное получилось лишь сейчас. Первый выпуск посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сам журнал будет выходить раз в квартал, тираж пока составляет 700 единиц. Его планируют распространять не только в Крыму, но и на заграницей.

- Экземпляры первого выпуска будут безвозмездно розданы в библиотеки Крыма, научные и общеобразовательные учреждения. Также мы обязательно передадим журнал нашим друзьям на Украине, чтобы они его прочитали и не верили мифам, что украинского языка в Крыму нет, - рассказала руководитель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что журнал «Крим сьогодні» демонстрирует колоссальную разницу подходов к русскому языку на Украине и украинскому языку в России и Крыму.

- Это будет настоящая трибуна для Украинской общины Крыма и, конечно, это показатель того, как в Крыму развивается межнациональная обстановка, - подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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