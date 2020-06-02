В Симферополе и Севастополе 3 июня частично отключат электричество

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:43:40+03:00

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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3 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок электросети.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Беспалова, 47, 47а, 47б, 48;

ул. Радищева, 82-88 (чет), 83, 85;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый 34-38 (чет), 23-31 (нечет);

ул. Акъташ, 5;

ул. Девлет Гирея, 1-31;

ул. Фенерли, 2-48 (чет), 1-45 (нечет);

ул. Вели Ибраимова, 1-47 (нечет);

ул. Акъ-Къая, 69-73 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

Проспект Октябрьской Революции,52, 52-Б,56, 56-А,56-Г

с 9.00 до 17.00

ул. Кряжева, 2-6, 1-5;

ул. Серафимовича, 2-18, 1-13;

ул. Цимлянская, 4-а, 4-10, 14-16, 1-3, 7

с 9.00 до 17.00

Кача: ул. Покрышкина, 2-66, 72-78, 55-85; ул. Осипенко, 20-22; ул. Гастелло, 31; ул. Кожедуба, 14-30, 13-25, 2/5, 2/6, 2/8, 8-А, 2-12, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/3, 1/2, 1-9, 19; ул. Братьев Глинки, 6, 12, 24, 74, 80, 116, 128-130, 158-; ул. Сафонова, 1-Б, 1; ул. Маршала Колдунова, 16, 31; ул. Якова Смушкевича, 15;

ул. Хрусталева, 59, 61, 139; ул. Генерала Хрюкина, 1

с 8.00 до 17.00

пр. Победы 19,21-А,23,23-А,23-Б,25-Б,29

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ИСТОЧНИК KP.RU