Погода в Крыму на 3 июня: дожди и тепло до +22
3 июня, в среду на Крымском полуострове уютный день с летними дождями.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
Температура морской воды в Феодосии 13°, Алуште 15°, Ялте 14° и Евпатории 17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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