В обсерваторы Крыма поселили 80 приезжих
За сутки в обсерваторы Крыма заселили 80 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
- 80 человек за сутки помещены в обсерваторы, из них которых 32 человека - лица, пересекшие государственную границу РФ, и 48 человек - прибывшие различными видами транспорта, - уточнил Крутиков.
Напомним, на 3 июня в Крыму подтверждено семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 399 человек. С выздоровлением за сутки было выписано 12 человек, общее количество выписанных составило 259 человек за весь период.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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