В обсерваторы Крыма поселили 80 приезжих

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:33:27+03:00

33 человека приехали из-за границы, а 48 - из других регионов России

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За сутки в обсерваторы Крыма заселили 80 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- 80 человек за сутки помещены в обсерваторы, из них которых 32 человека - лица, пересекшие государственную границу РФ, и 48 человек - прибывшие различными видами транспорта, - уточнил Крутиков.

Напомним, на 3 июня в Крыму подтверждено семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 399 человек. С выздоровлением за сутки было выписано 12 человек, общее количество выписанных составило 259 человек за весь период.

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ИСТОЧНИК KP.RU