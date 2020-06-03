2020-06-03T10:33:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В обсерваторы Крыма поселили 80 приезжих

33 человека приехали из-за границы, а 48 - из других регионов России
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации ЯлтыФото: пресс-служба администрации Ялты
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За сутки в обсерваторы Крыма заселили 80 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- 80 человек за сутки помещены в обсерваторы, из них которых 32 человека - лица, пересекшие государственную границу РФ, и 48 человек - прибывшие различными видами транспорта, - уточнил Крутиков.

Напомним, на 3 июня в Крыму подтверждено семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 399 человек. С выздоровлением за сутки было выписано 12 человек, общее количество выписанных составило 259 человек за весь период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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