2020-06-03T11:03:49+03:00
Туризм

В Крыму вновь продлили запрет на посещение лесов

Он будет действовать до 23 июня
Анна КИРИЕНКО
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Леса Крыма закрыты для посещенияЛеса Крыма закрыты для посещенияФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Минприроды Крыма вновь продлило запрет на посещение лесов Крыма еще на 21 день

Прежние ограничения действовали до 31 мая.

- В связи с прогнозируемым IV и V классом пожароопасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки и наличием возгораний на сопредельных с лесным фондом территориях, а также с целью обеспечения пожарной безопасности в лесах, - говорится в приказе Минприроды.

На территории лесных участков ограничено как пребывание граждан, так и въезд транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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