2020-06-03T13:43:46+03:00
Происшествия

В Симферополе избили и ограбили доставщика еды

Компания хулиганов захотела бесплатного застолья
Анастасия ГОНЧАРОВА
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У курьера в Симферополе отобрали сумку с роллами и пиццей.У курьера в Симферополе отобрали сумку с роллами и пиццей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе трое парней обокрали доставщика еды. В полицию курьер обратился ночью 3 июня. Он рассказал, что крупный заказ доставил по адресу, но до самого клиента дозвониться не смог – телефон был вне зоны доступа. А вышедшие навстречу трое молодых людей неожиданно напали на него и отобрали сумку с роллами и пиццей.

Хулиганов быстро задержали, ими оказались местные жители крымской столицы в возрасте от 22 до 24 лет. Вину симферопольцы полностью признали и рассказали, что захотели бесплатного «застолья», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Один из нападавших в прошлом уже имел дело с полицией – к уголовной ответственности привлекался из-за незаконного оборота наркотиков.

Сейчас против молодых людей возбудили уголовное дело, им грозит срок до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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