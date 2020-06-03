В Симферополе избили и ограбили доставщика еды

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:43:46+03:00

У курьера в Симферополе отобрали сумку с роллами и пиццей. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Симферополе трое парней обокрали доставщика еды. В полицию курьер обратился ночью 3 июня. Он рассказал, что крупный заказ доставил по адресу, но до самого клиента дозвониться не смог – телефон был вне зоны доступа. А вышедшие навстречу трое молодых людей неожиданно напали на него и отобрали сумку с роллами и пиццей.

Хулиганов быстро задержали, ими оказались местные жители крымской столицы в возрасте от 22 до 24 лет. Вину симферопольцы полностью признали и рассказали, что захотели бесплатного «застолья», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Один из нападавших в прошлом уже имел дело с полицией – к уголовной ответственности привлекался из-за незаконного оборота наркотиков.

Сейчас против молодых людей возбудили уголовное дело, им грозит срок до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU