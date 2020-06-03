2020-06-03T14:14:20+03:00
Происшествия

В Евпатории дочь три года получала пенсию за умершего отца

Мужчина скончался в 2015 году, пенсию выплачивали до августа 2019 года
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Пенсию на счет умершего мужчины продолжали начислять еще три года.Пенсию на счет умершего мужчины продолжали начислять еще три года.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Евпатории задержали женщину, три года получавшую пенсию за умершего отца, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Мужчина умер в 2015 году. При жизни военный в отставке получал пенсию за выслугу лет. После его смерти дочь продолжала ежемесячно снимать деньги с банковской карты до окончания ее срока в августе 2019 года.

Поскольку никто из родственников не сообщал в военкомат о смерти пенсионера, счет ежемесячно пополнялся. Сумма ущерба составила 1 миллион 846 тысяч 700 рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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